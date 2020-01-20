Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії та візьме участь на форумі у Давосі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
“22 січня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)”, — вказано у повідомленні.
Програмою візиту передбачено виступ Глави держави під час Давоського форуму.
Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.
Як писав УНН, у Давосі відбудеться засідання інвестиційної ради на чолі із Зеленським.