На экономический форум в Давос планирует поехать два нардепа от "Европейской Солидарности"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Пока на 50-й Всемирный экономический форум в Давос от "Европейской Солидарности" планирует поехать двое нардепов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе "Европейской Солидарности".
"... пока подтвердили Мария Ионова и Алексей Гончаренко", - сказали в пресс-службе.
Напомним, от "Голоса" на экономический форум в Давос планирует поехать 5 нардепов.
Как сообщалось, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум в Давосе. На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится заседание Национального инвестиционного совета во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Так, в этом году Украину в Давосе будут представлять Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.