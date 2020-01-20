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На економічний форум у Давос планує поїхати два нардепи від “Європейської Солідарності”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Поки що на 50-й Всесвітній економічний форум у Давос від “Європейської Солідарності” планує поїхати двоє нардепів. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі “Європейської Солідарності”.

На економічний форум у Давос планує поїхати два нардепи від “Європейської Солідарності”

“... поки що підтвердили Марія Іонова та Олексій Гончаренко”, — сказали пресслужбі.

Нагадаємо, від “Голосу” на економічний форум у Давос планує поїхати 5 нардепів.

Як повідомлялося, 21 січня, стартує 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі. На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться засідання Національної інвестиційної ради на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Так, цього року Україну в Давосі представлятимуть Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький.

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