На економічний форум у Давос планує поїхати два нардепи від “Європейської Солідарності”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Поки що на 50-й Всесвітній економічний форум у Давос від “Європейської Солідарності” планує поїхати двоє нардепів. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі “Європейської Солідарності”.
“... поки що підтвердили Марія Іонова та Олексій Гончаренко”, — сказали пресслужбі.
Нагадаємо, від “Голосу” на економічний форум у Давос планує поїхати 5 нардепів.
Як повідомлялося, 21 січня, стартує 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі. На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться засідання Національної інвестиційної ради на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Так, цього року Україну в Давосі представлятимуть Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький.