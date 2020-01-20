Меркель, Трамп, Курц, Дуда, Зеленский: кого ожидают на экономическом форуме в Давосе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 13031 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 28121 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 66040 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 129061 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 135930 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 200669 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 197234 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 413663 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229955 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 519777 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.1м/с
58%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 29065 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 20562 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 13455 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 18231 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 15203 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 164874 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 152312 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 239643 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 413671 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 519784 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 66057 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 51160 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 49467 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 56109 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 86484 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Меркель, Трамп, Курц, Дуда, Зеленский: кого ожидают на экономическом форуме в Давосе

Киев • УНН

 • 29023 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе стартует в этот вторник и будет длиться до пятницы, 24 января. Тема встречи этого года звучит как “Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир”, а программа насыщена самыми разнообразными панелями и переполнена интереснейшими спикерами. УНН собрал для вас самую важную информацию о предстоящем форуме.

Меркель, Трамп, Курц, Дуда, Зеленский: кого ожидают на экономическом форуме в Давосе

Так, с 08:30 21 января (09:30 по Киеву) уже стартуют первые панели. На одной из них форум “откроет”, пожалуй, самая знаменитая в мире школьница, человек года по версии журнала Time, экоактивистка Грета Тунберг. Название панели звучит как “Формирование устойчивого пути к общему будущему”, речь на ней пойдет о силе влияния молодежного экоактивизма.

На 10:00 запланирована пресс-конференция, в которой примет участие, в частности, директор-распорядитель международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Кроме того, в 12:00 в программе заявлено специальное обращение президента США Дональда Трампа к участникам форума.

В 14:00 по Киеву снова планируется участие Греты в обсуждении на ещё одной панели под ярким названием “Предотвращение климатического апокалипсиса”.

В среду, 22 января, участников форума порадует ещё большее количество интересных панелей и спикеров. В частности, в 11:30 по Киеву запланирована панель “Будущее финансовых рынков”, на которой помимо Георгиевой будет присутствовать министр финансов США Стивен Мнучин.

Ещё одну “интересную” панель под названием “Глобальное влияние климатической стратегии России”, согласно программе форума, должен посетить широко известный российский олигарх Олег Дерипаска. Параллельно, в 12:30, состоится онлайн сессия с Главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также панель о “революции возрождения”, в которой заявлено участие дочери и советника Дональда Трампа Иванки.

В 17:15 состоится панель “Стратегический обзор: Россия”, в которой примут участие, в частности, министр экономического развития России Максим Орешкин и бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который участвовал в трехсторонних переговорах Украины, России и ЕС по транзиту газа.

Также на 17:15 заявлено ещё одно важное выступление — обращение Президента Украины Владимира Зеленского. Ориентировочное время его выступления — 30 минут.

На 20:00 в этот же день запланирована и открытая дискуссия с создателем и бывшим крупнейшим акционером компании Microsoft Биллом Гейтсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году состоится юбилейный Всемирный экономический форум в Давосе

В четверг, 23 января, зрителей и участников форума также порадует масса занимательных дискуссий. Так, в частности, в 11:00 стартует панель “Как выжить в 21 веке” с голландским премьером Марком Рютте, а на 12:00 заявлено “Будущее НАТО”, где в обсуждениях поучаствуют, среди прочих, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анжей Дуда.

В 15:00 четверга прозвучит специальное послание канцлера Германии ангелы Меркель, в 17:00 — премьер-министра Италии Джузеппе Конте, а в 19:00 — генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.

На пятницу, финальный день форума, заявлены, среди прочих, снова Анжей Дуда. Беседа с ним состоится в 11:30 по Киеву. А уже через час к участникам форума выйдет ещё одна политическая фигура — канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 12:30 также должен состояться обзор глобальных экономических перспектив, поучаствуют в котором Георгиева, Мнучин, и бывшая распорядитель МВФ, теперь президент Европейского центробанка Кристин Лагард.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеры G20 и крупный бизнес встретятся в Давосе на следующей неделе

Закрытие форума пройдет с 13:45 по 14:00 по киевскому времени.

Организаторы отмечают, что в этом году на форуме соберутся около 3000 участников со всего мира.

Стоит отметить, что от Украины в Давос поедет довольно много представителей. Так помимо Зеленского, нашу страну представят Премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.

Как стало известно УНН, всего на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от “Слуги народа”.

Кроме того, в Давос хотят 5 нардепов от “Голоса” и двое от Евросолидарности. 

Ранее в Офисе Президента сообщили, что у Зеленского в Давосе запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14