Меркель, Трамп, Курц, Дуда, Зеленский: кого ожидают на экономическом форуме в Давосе

Так, с 08:30 21 января (09:30 по Киеву) уже стартуют первые панели. На одной из них форум “откроет”, пожалуй, самая знаменитая в мире школьница, человек года по версии журнала Time, экоактивистка Грета Тунберг. Название панели звучит как “Формирование устойчивого пути к общему будущему”, речь на ней пойдет о силе влияния молодежного экоактивизма.

На 10:00 запланирована пресс-конференция, в которой примет участие, в частности, директор-распорядитель международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Кроме того, в 12:00 в программе заявлено специальное обращение президента США Дональда Трампа к участникам форума.

В 14:00 по Киеву снова планируется участие Греты в обсуждении на ещё одной панели под ярким названием “Предотвращение климатического апокалипсиса”.

В среду, 22 января, участников форума порадует ещё большее количество интересных панелей и спикеров. В частности, в 11:30 по Киеву запланирована панель “Будущее финансовых рынков”, на которой помимо Георгиевой будет присутствовать министр финансов США Стивен Мнучин.

Ещё одну “интересную” панель под названием “Глобальное влияние климатической стратегии России”, согласно программе форума, должен посетить широко известный российский олигарх Олег Дерипаска. Параллельно, в 12:30, состоится онлайн сессия с Главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также панель о “революции возрождения”, в которой заявлено участие дочери и советника Дональда Трампа Иванки.

В 17:15 состоится панель “Стратегический обзор: Россия”, в которой примут участие, в частности, министр экономического развития России Максим Орешкин и бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который участвовал в трехсторонних переговорах Украины, России и ЕС по транзиту газа.

Также на 17:15 заявлено ещё одно важное выступление — обращение Президента Украины Владимира Зеленского. Ориентировочное время его выступления — 30 минут.

На 20:00 в этот же день запланирована и открытая дискуссия с создателем и бывшим крупнейшим акционером компании Microsoft Биллом Гейтсом.

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В четверг, 23 января, зрителей и участников форума также порадует масса занимательных дискуссий. Так, в частности, в 11:00 стартует панель “Как выжить в 21 веке” с голландским премьером Марком Рютте, а на 12:00 заявлено “Будущее НАТО”, где в обсуждениях поучаствуют, среди прочих, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анжей Дуда.

В 15:00 четверга прозвучит специальное послание канцлера Германии ангелы Меркель, в 17:00 — премьер-министра Италии Джузеппе Конте, а в 19:00 — генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.

На пятницу, финальный день форума, заявлены, среди прочих, снова Анжей Дуда. Беседа с ним состоится в 11:30 по Киеву. А уже через час к участникам форума выйдет ещё одна политическая фигура — канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 12:30 также должен состояться обзор глобальных экономических перспектив, поучаствуют в котором Георгиева, Мнучин, и бывшая распорядитель МВФ, теперь президент Европейского центробанка Кристин Лагард.

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Закрытие форума пройдет с 13:45 по 14:00 по киевскому времени.

Организаторы отмечают, что в этом году на форуме соберутся около 3000 участников со всего мира.

Стоит отметить, что от Украины в Давос поедет довольно много представителей. Так помимо Зеленского, нашу страну представят Премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.

Как стало известно УНН, всего на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от “Слуги народа”.

Кроме того, в Давос хотят 5 нардепов от “Голоса” и двое от Евросолидарности.

Ранее в Офисе Президента сообщили, что у Зеленского в Давосе запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.