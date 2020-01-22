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Білий дім опублікував 192 сторінки документів про Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Адміністративно-бюджетне управління Білого дому у вівторок, 21 січня, опублікувало документи, що стосуються зокрема припинення виділення військової допомоги Україні адміністрацією президента США Дональда Трампа влітку 2019 року. Документи були розкриті за запитом правозахисної організації American Oversight, передає УНН із посиланням на повідомлення на сайті організації.

Білий дім опублікував 192 сторінки документів про Україну

"Об 11:58 21 січня, всього за дві хвилини до закінчення встановленого терміну, Адміністративно-бюджетне управління опублікувало 192 сторінки українських документів, зокрема протоколи, які не були представлені Конгресу в ході розслідування імпічменту", - йдеться в повідомленні.

Документи включають, крім іншого, електронні листи від виконуючого обов'язки директора управління Рассела Вута і заступника директора управління з питань національної безпеки Майкла Даффі, в тому числі лист від Даффі в день дзвінка президента Дональда Трампа Президенту України Володимиру Зеленському 25 липня.

"У вівторок адвокати президента Трампа стояли в Сенаті, стверджуючи, що документи абсолютно не потрібні для судового розгляду у справі про імпічмент, але ці документи спростовують всю цю позицію. Незважаючи на перешкоди Адміністрації Трампа і риторику в суді, громадськість тепер може бачити ще більше свідчень про корупційної схеми президента, що розгортаються в реальному часі. Обсяг опублікованого матеріалу і обсяг матеріалу, який до цих пір є у прихованому режимі, лише підкреслює, скільки адміністрація приховала від Палати представників, Сенату та американської громадськості", - заявив виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

Нагадаємо, раніше американський регулятор повідомив, що прийшов до висновку про те, що Адміністративно-бюджетне управління Білого дому порушило законодавство, заморозивши військову допомогу Україні.

Як повідомлялося в УНН, Сенат США, після запеклих дебатів з приводу доказів, в середу схвалив правила проведення процесу у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

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