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Республиканцы в Сенате хотят досрочно завершить процедуру импичмента Трампу, оправдав его

Киев • УНН

 • 12997 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В верхней палате Конгресса США 45 сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа и оправдать его. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Post.

Республиканцы в Сенате хотят досрочно завершить процедуру импичмента Трампу, оправдав его

По его словам, в Сенате еще пять-восемь законодателей, которые еще хотят услышать от демократов больше информации.

"Я хочу положить конец, но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол.

Сенатор добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры рассмотрения и оправдания Трампа.

Республиканцы в Сенате 53 законодателя. У демократов - 47 сенаторов. Для завершения процедуры рассмотрения импичмента необходимо простое большинство голосов - 51.

Напомним, в Сенате более двух часов зачитывали обоснования импичмента Трампу.

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