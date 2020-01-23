Республиканцы в Сенате хотят досрочно завершить процедуру импичмента Трампу, оправдав его
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В верхней палате Конгресса США 45 сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа и оправдать его. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Post.
По его словам, в Сенате еще пять-восемь законодателей, которые еще хотят услышать от демократов больше информации.
"Я хочу положить конец, но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол.
Сенатор добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры рассмотрения и оправдания Трампа.
Республиканцы в Сенате 53 законодателя. У демократов - 47 сенаторов. Для завершения процедуры рассмотрения импичмента необходимо простое большинство голосов - 51.
Напомним, в Сенате более двух часов зачитывали обоснования импичмента Трампу.