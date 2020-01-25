Защита Трампа в процессе импичмента: президент США не сделал ничего неправильного

Защитники Трампа отвергли обвинения демократов. Президент США “не сделал ничего неправильного” по Украине, утверждал в своем выступлении главный юридический советник Белого дома Пэт Чиполлоне. Он назвал дело об импичменте “самым масштабным вмешательством в выборы в американской истории”, цитирует агентство новостей AFP. По его словам, демократы благодаря процессу об импичменте пытаются перечеркнуть результаты последних президентских выборов.

Защитники Трампа 25 января использовали только 2 часа из отведенных регламентом 24-ех в течение трех дней. Защита продолжит приводить свои аргументы в понедельник, 27 января.

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Напомним, в течение трех предыдущих дней свои аргументы перед американскими сенаторами представляли “менеджеры импичмента” от Палаты представителей Конгресса США.

Команда во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адамом Шиффом приводила доводы в пользу обвинений в адрес Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Шифф призвал сенаторов не только признать вину президента, но и проголосовать за лишение его президентских полномочий.

Рассмотрение дела в Сенате США начался после того, как эти обвинения были поддержаны Палатой представителей Конгресса, где большинство принадлежит Демократической партии США. И если “менеджеры импичмента” выступали в качестве прокуроров в этом процессе, команда Трампа фактически выполняет роль его адвокатов, в то время как сенаторам отводится место “присяжных” в рассмотрении дела.

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Обвинение и защита имеют по три дня, в течение которых им отведено всего 24 часа в изложения своих аргументов. Когда стороны представят свою позицию, сенаторы смогут задать свои вопросы в письменном виде. На это отведено еще 16 часов. И уже после этого Сенат США решать, стоит ли вызывать дополнительных свидетелей.

Чтобы утвердить импичмент Дональда Трампа, за это должны проголосовать не менее двух третей из 100 сенаторов. Однако большинство в верхней палате Конгресса США представители Республиканской партии, которую представляет президент, поэтому шансы на успешное голосование оцениваются наблюдателями как крайне низкие.

Трампа обвиняют в попытке оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы заставить его провести расследование против Байдена, а также в попытках помешать Конгрессу в расследовании связанных с этим упреков в злоупотреблении властью.