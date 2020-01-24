Імпічмент Трампа: демократи використовували слова соратників президента проти нього самого

Представник Демократичної партії Джеррольд Надлер 23 січня намагався заперечити заяви захисників Трампа, які стверджували, що звинувачення на адресу президента у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу — нежиттєспроможні. Вони переконують, що звинувачення, які можуть призвести до імпічменту, повинні передбачати конкретні порушення кримінального кодексу.

Конституція США визначає “серйозні злочини та правопорушення” як підставу для відставки президента, однак історично дебати відбувалися навколо того, що ця фраза насправді означає.

Недлер показав відео з одним із найбільших захисників, сенатором від Південної Кароліни Ліндсі Гремом, який під час судового процесу про імпічмент президента Білла Клінтона у 1999 році стверджував, що президенту можна оголосити імпічмент, навіть якщо поведінка, про яку йде мова, — не є встановленим законом правопорушенням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імпічмент Трампа: сенатори звинувачують одне одного в лицемірстві, згадуючи розгляд справи Білла Клінтона

Надлер також продемонстрував відео 1998 року з Аланом Дершовіцем, який входить до команди захисту Трампа. Тоді юрист визнавав зловживання владою таким, що підпадає під імпічмент. Дерщовіц говорив, що зловживання владою “не повинне бути злочином”.

“Якщо у вас є хтось, хто повністю корумпує офіс президента, хто зловживає довірою та несе велику небезпеку нашій свободі, вам не потрібен технічний злочин”, — казав юрист.

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Трампа. Як очікується, він триватиме шість днів на тиждень з перервами щонеділі. Суддею є голова Верховного суду США Джон Робертс.

Сторону обвинувачення представляють семеро законодавців-демократів від Палати представників США. Команду захисту Донадьда Трампа очолив адвокат Білого дому Пет Чіполлоне, йому допомагатиме адвокат Джей Секулов і ще п’ятеро юристів. Сотня сенаторів будуть на процесі у ролі присяжних.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

18 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті — в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.