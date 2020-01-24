Импичмент Трампа: демократы использовали слова соратников президента против него самого

Представитель Демократической партии Джеррольд Надлер 23 января пытался возразить заявления защитников Трампа, которые утверждали, что обвинения в адрес президента в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса — нежизнеспособные. Они утверждают, что обвинения, которые могут привести к импичменту, должны предусматривать конкретные нарушения уголовного кодекса.

Конституция США определяет “серьезные преступления и правонарушения” как основание для отставки президента, однако исторически дебаты происходили вокруг того, что эта фраза на самом деле означает.

Недлер показал видео с одним из крупнейших защитников, сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом, который во время судебного процесса об импичменте президента Билла Клинтона в 1999 году утверждал, что президенту можно объявить импичмент, даже если поведение, о котором идет речь, — не является установленным законом правонарушением.

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Надлер также продемонстрировал видео 1998 года с Аланом Дершовицем, который входит в команду защиты Трампа. Тогда юрист признавал злоупотребления властью таким, что подпадает под импичмент. Дерщовиц говорил, что злоупотребление властью “не должно быть преступлением”.

“Если у вас есть кто-то, кто полностью коррумпирует офис президента, кто злоупотребляет доверием и несет большую опасность нашей свободе, вам не нужно техническое преступление”, — сказал юрист.

21 января в Сенате стартовал судебный процесс по импичменту Трампа. Как ожидается, он продлится шесть дней в неделю с перерывами еженедельно. Судьей является председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Сторону обвинения представляют семь законодателей-демократов Палаты представителей США. Команду защиты Донадьда Трампа возглавил адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне, ему будет помогать адвокат Джей Секулово и еще пятеро юристов. Сотня сенаторов будут на процессе в качестве присяжных.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотребления властью и препятствование работе Конгресса.

Поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате — у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили о убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.