Импичмент Трампа: демократы использовали слова соратников президента против него самого

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 2474 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 14396 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 55319 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120189 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 127987 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 196980 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195164 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408500 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229115 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515219 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13548 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22596 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 12745 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11063 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 7080 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158136 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146105 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233757 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408500 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515219 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 55319 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48916 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47452 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54248 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84559 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Импичмент Трампа: демократы использовали слова соратников президента против него самого

Киев • УНН

 • 15280 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Во второй день сенатских слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа демократы использовали слова соратников главы государства против него, пишет Радио Свобода, передает УНН.

Импичмент Трампа: демократы использовали слова соратников президента против него самого

Представитель Демократической партии Джеррольд Надлер 23 января пытался возразить заявления защитников Трампа, которые утверждали, что обвинения в адрес президента в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса — нежизнеспособные. Они утверждают, что обвинения, которые могут привести к импичменту, должны предусматривать конкретные нарушения уголовного кодекса.

Конституция США определяет “серьезные преступления и правонарушения” как основание для отставки президента, однако исторически дебаты происходили вокруг того, что эта фраза на самом деле означает.

Недлер показал видео с одним из крупнейших защитников, сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом, который во время судебного процесса об импичменте президента Билла Клинтона в 1999 году утверждал, что президенту можно объявить импичмент, даже если поведение, о котором идет речь, — не является установленным законом правонарушением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импичмент Трампа: сенаторы обвиняют друг друга в лицемерии, вспоминая рассмотрение дела Билла Клинтона

Надлер также продемонстрировал видео 1998 года с Аланом Дершовицем, который входит в команду защиты Трампа. Тогда юрист признавал злоупотребления властью таким, что подпадает под импичмент. Дерщовиц говорил, что злоупотребление властью “не должно быть преступлением”.

“Если у вас есть кто-то, кто полностью коррумпирует офис президента, кто злоупотребляет доверием и несет большую опасность нашей свободе, вам не нужно техническое преступление”, — сказал юрист.

21 января в Сенате стартовал судебный процесс по импичменту Трампа. Как ожидается, он продлится шесть дней в неделю с перерывами еженедельно. Судьей является председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Сторону обвинения представляют семь законодателей-демократов Палаты представителей США. Команду защиты Донадьда Трампа возглавил адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне, ему будет помогать адвокат Джей Секулово и еще пятеро юристов. Сотня сенаторов будут на процессе в качестве присяжных.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотребления властью и препятствование работе Конгресса.

Поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате — у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили о убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98