Импичмент Трампа: демократы использовали слова соратников президента против него самого
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Во второй день сенатских слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа демократы использовали слова соратников главы государства против него, пишет Радио Свобода, передает УНН.
Представитель Демократической партии Джеррольд Надлер 23 января пытался возразить заявления защитников Трампа, которые утверждали, что обвинения в адрес президента в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса — нежизнеспособные. Они утверждают, что обвинения, которые могут привести к импичменту, должны предусматривать конкретные нарушения уголовного кодекса.
Конституция США определяет “серьезные преступления и правонарушения” как основание для отставки президента, однако исторически дебаты происходили вокруг того, что эта фраза на самом деле означает.
Недлер показал видео с одним из крупнейших защитников, сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом, который во время судебного процесса об импичменте президента Билла Клинтона в 1999 году утверждал, что президенту можно объявить импичмент, даже если поведение, о котором идет речь, — не является установленным законом правонарушением.
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Надлер также продемонстрировал видео 1998 года с Аланом Дершовицем, который входит в команду защиты Трампа. Тогда юрист признавал злоупотребления властью таким, что подпадает под импичмент. Дерщовиц говорил, что злоупотребление властью “не должно быть преступлением”.
“Если у вас есть кто-то, кто полностью коррумпирует офис президента, кто злоупотребляет доверием и несет большую опасность нашей свободе, вам не нужно техническое преступление”, — сказал юрист.
21 января в Сенате стартовал судебный процесс по импичменту Трампа. Как ожидается, он продлится шесть дней в неделю с перерывами еженедельно. Судьей является председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Сторону обвинения представляют семь законодателей-демократов Палаты представителей США. Команду защиты Донадьда Трампа возглавил адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне, ему будет помогать адвокат Джей Секулово и еще пятеро юристов. Сотня сенаторов будут на процессе в качестве присяжных.
Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотребления властью и препятствование работе Конгресса.
Поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате — у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили о убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.