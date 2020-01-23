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У Сенаті демократи другий день наводять аргументи стосовно необхідності усунення Трампа від влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Демократи, які представляють Палату представників Конгресу США, другий день виголошують у Сенаті аргументи в судовому процесі щодо того, чи слід засудити та усунути президента Дональда Трампа з посади. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.

У Сенаті демократи другий день наводять аргументи стосовно необхідності усунення Трампа від влади

Сім законодавців, які виступають прокурорами, виступають за однією з двох статей імпічменту, за якими звинувачують Трампа.

23 січня їхня увага зосереджується на зловживанні владою, а наступного дня вони планують представити факти та докази ймовірного перешкоджання Конгресу.

Телефонна розмова, яка 25 липня 2019 року відбулася між Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським, перебуває в центрі судового розгляду. Стенограма розмови показала, що Трамп закликав Зеленського розслідувати діяльність в Україні свого політичного суперника Джо Байдена та його сина.

Критики кажуть, що адміністрація Трампа відмовила у наданні військової допомоги Києву з метою тиску на Зеленського. Трамп заперечує звинувачення і називає процедуру імпічменту “полюванням на відьом”.

22 січня провідний демократ Адам Шифф, який виступає в ролі одного з прокурорів, заявив Сенату, що якщо Трамп не буде засуджений, і будь-який майбутній президент діятиме так, ніби він теж вищий за закон.

Очікується, що Сенат відкине звинувачення на адресу президента, оскільки ця палата контролюється республіканцями, однопартійцем яких є Дональд Трамп.

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