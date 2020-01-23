В Сенате демократы второй день аргументируют необходимость устранения Трампа от власти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Демократы, представляющих Палату представителей Конгресса США, второй день произносят в Сенате аргументы в процессе относительно того, следует ли осудить и устранить президента Дональда Трампа с его должности. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.
Семь законодателей, выступающих прокурорами, выступают по одной из двух статей импичмента, по которым обвиняют Трампа.
23 января их внимание сосредотачивается на злоупотреблении властью, а на следующий день они планируют представить факты и доказательства возможного препятствования Конгрессу.
Телефонный разговор, который 25 июля 2019 года состоялся между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, находится в центре судебного разбирательства. Стенограмма беседы показала, что Трамп призвал Зеленского расследовать деятельность в Украине своего политического соперника Джо Байдена и его сына.
Критики говорят, что администрация Трампа отказала в предоставлении военной помощи Киеву с целью давления на Зеленского. Трамп отрицает обвинения и называет процедуру импичмента “охотой на ведьм”.
22 января ведущий демократ Адам Шифф, который выступает в роли одного из прокуроров, заявил Сената, если Трамп не будут осуждены, и любой будущий президент будет действовать так, будто он тоже выше закона.
Ожидается, что Сенат отвергнет обвинения в адрес президента, поскольку эта палата контролируется республиканцами, однопартийцем которых Дональд Трамп.