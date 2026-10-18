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Financial Times

Заяви Зеленського про Starlink є безвідповідальними - міністр фінансів США Бессент

Київ • УНН

 • 3976 перегляди

Скотт Бессент заперечив наказ США обмежити роботу Starlink в Україні. Він закликав Зеленського обережніше ставитися до заяв.

Заяви Зеленського про Starlink є безвідповідальними - міністр фінансів США Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав заяви українського президента Володимира Зеленського щодо обмеження США роботи Starlink і Starshield "вкрай безвідповідальними". Про це він сказав у інтерв’ю NBC News, передає УНН.

Деталі

Президент Трамп і держсекретар Рубіо категорично заявили, що ніхто в адміністрації Трампа не віддавав наказ обмежити роботу Starlink для України. І я вважаю вкрай безвідповідальним з боку президента Зеленського висувати такі звинувачення

 - йдеться в заяві Бессента.

Він додав, що Зеленському "слід бути вкрай обережним із заявами, які не відповідають дійсності".

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні.

Водночас ЗМІ повідомляли, що рішення обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв'язку та керування безпілотниками, надійшло з Білого дому.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Україна наразі не має доступу до Starshield для далекобійних ударів.

Євген Устименко

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Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки