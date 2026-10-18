Україна не має доступу до Starshield - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Україна наразі не має доступу до Starshield для далекобійних ударів. Він заперечив причетність Білого дому до перебоїв Starlink.
Оборонна система супутникового зв'язку Starshield наразі недоступна Україні. Про це під час спілкування з журналістами заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН.
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За його словами, Україна просила надати їй доступ до системи, щоб завдавати ударів углиб території росії. Як сказав Рубіо, Starshield та Starlink - це "абсолютно різні продукти": Starlink регулюється як комерційний продукт, а Starshield - продукт військового призначення.
Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Українці просили надати їм такий доступ, щоб завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Наразі вони не мають доступу до цієї системи
На питання, чи пов'язаний уряд США з перебоями у роботі системи Starshield чи технології Ілона Маска Starlink, держсекретар відповів заперечно.
"Я не знаю, яке в них пояснення, але це не має жодного стосунку до Білого дому. Я бачив повідомлення про це днями. Це категорично неправдива інформація. Ніхто в Білому домі не наказував комусь сповільнювати інтернет або знижувати швидкість з'єднання, щоб певні безпілотники не могли ним користуватися", - додав Рубіо.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський розповів, що в Україні Starlink вимикається після досягнення швидкості приблизно 161 км/год, однак у країнах ЄС система працювала під час руху зі швидкістю понад 180 км/год.
Європа розробляє власну супутникову мережу замість Starlink - Зеленський18.10.26, 03:22 • 3718 переглядiв