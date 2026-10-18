Украина не имеет доступа к Starshield — Рубио

Оборонная система спутниковой связи Starshield в настоящее время недоступна Украине. Об этом во время общения с журналистами заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Украина просила предоставить ей доступ к системе, чтобы наносить удары вглубь территории России. Как сказал Рубио, Starshield и Starlink — это "абсолютно разные продукты": Starlink регулируется как коммерческий продукт, а Starshield — продукт военного назначения.

Я знаю, что Украина хочет получить доступ к Starshield. Украинцы просили предоставить им такой доступ, чтобы наносить дальнобойные удары вглубь России. В настоящее время у них нет доступа к этой системе — сказал Рубио.

На вопрос, связано ли правительство США с перебоями в работе системы Starshield или технологии Илона Маска Starlink, госсекретарь ответил отрицательно.

"Я не знаю, какое у них объяснение, но это не имеет никакого отношения к Белому дому. Я видел сообщения об этом несколько дней назад. Это категорически ложная информация. Никто в Белом доме не приказывал кому-либо замедлять интернет или снижать скорость соединения, чтобы определенные беспилотники не могли им пользоваться", — добавил Рубио.

Напомним

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине Starlink отключается после достижения скорости примерно 161 км/ч, однако в странах ЕС система работала во время движения со скоростью более 180 км/ч.

Европа разрабатывает собственную спутниковую сеть вместо Starlink — Зеленский