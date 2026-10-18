Заявления Зеленского о Starlink безответственны - министр финансов США Бессент
Киев • УНН
Скотт Бессент опроверг приказ США ограничить работу Starlink в Украине. Он призвал Зеленского осторожнее относиться к заявлениям.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал заявления украинского президента Владимира Зеленского об ограничении США работы Starlink и Starshield "крайне безответственными". Об этом он сказал в интервью NBC News, передает УНН.
Детали
Президент Трамп и госсекретарь Рубио категорически заявили, что никто в администрации Трампа не отдавал приказ ограничить работу Starlink для Украины. И я считаю крайне безответственным со стороны президента Зеленского выдвигать такие обвинения
Он добавил, что Зеленскому "следует быть крайне осторожным с заявлениями, которые не соответствуют действительности".
Контекст
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не причастно к ограничению работы Starlink в Украине.
В то же время СМИ сообщали, что решение ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют для связи и управления беспилотниками, поступило из Белого дома.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к Starshield для дальних ударов.