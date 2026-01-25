$43.170.00
За добу росіяни обстріляли Донеччину 9 разів: евакуйовано 84 людини, з яких 25 дітей - ОВА

Київ • УНН

 • 168 перегляди

російські війська дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого є поранені та пошкодження будинків. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку та 2 автівки.

За добу росіяни обстріляли Донеччину 9 разів: евакуйовано 84 людини, з яких 25 дітей - ОВА
Фото: t.me/VadymFilashkin

російські війська впродовж минулої доби дев’ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є поранені та пошкодження житлових будинків у кількох районах. Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації, начальник військової обласної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 8 будинків, у Заповідному - 5, у Торецькому та Кучеревому Яру - по 1. Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Дружківці зруйновано приватний будинок. Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок. Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 25 дітей

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Агенти партизанського руху АТЕШ, які діють у лавах 33-го окремого мотострілецького полку зс рф, повідомили про чергову небойову втрату в лавах загарбників у Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька.

Конфлікт між російськими військовими, що супроводжувався розпиттям алкоголю та суперечкою за награбоване майно, завершився стріляниною та смертю одного з учасників.

Алла Кіосак

Суспільство Війна в Україні
