За добу росіяни обстріляли Донеччину 9 разів: евакуйовано 84 людини, з яких 25 дітей - ОВА

Фото: t.me/VadymFilashkin

російські війська впродовж минулої доби дев’ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є поранені та пошкодження житлових будинків у кількох районах. Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації, начальник військової обласної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 8 будинків, у Заповідному - 5, у Торецькому та Кучеревому Яру - по 1. Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Дружківці зруйновано приватний будинок. Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок. Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 84 людини, у тому числі 25 дітей - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Агенти партизанського руху АТЕШ, які діють у лавах 33-го окремого мотострілецького полку зс рф, повідомили про чергову небойову втрату в лавах загарбників у Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька.

Конфлікт між російськими військовими, що супроводжувався розпиттям алкоголю та суперечкою за награбоване майно, завершився стріляниною та смертю одного з учасників.