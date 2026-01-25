За сутки россияне обстреляли Донетчину 9 раз: эвакуировано 84 человека, из которых 25 детей - ОВА
Киев • УНН
российские войска девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть раненые и повреждения домов. В Славянске ранены 2 человека, повреждены многоэтажка и 2 автомобиля.
Детали
Покровский район. В Золотом Колодезе Шаховской общины повреждено 8 домов, в Заповедном - 5, в Торецком и Кучеревом Яру - по 1. Краматорский район. В Николаевке повреждена многоэтажка. В Славянске ранены 2 человека, повреждена многоэтажка и 2 автомобиля. В Дружковке разрушен частный дом. Бахмутский район. В Резниковке Северской общины поврежден дом. Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 84 человека, в том числе 25 детей
