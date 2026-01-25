$43.170.00
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 5454 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 20012 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 38273 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 32134 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 40925 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 38762 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 48821 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 45300 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35858 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
За сутки россияне обстреляли Донетчину 9 раз: эвакуировано 84 человека, из которых 25 детей - ОВА

Киев • УНН

 • 950 просмотра

российские войска девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть раненые и повреждения домов. В Славянске ранены 2 человека, повреждены многоэтажка и 2 автомобиля.

За сутки россияне обстреляли Донетчину 9 раз: эвакуировано 84 человека, из которых 25 детей - ОВА
Фото: t.me/VadymFilashkin

российские войска за прошедшие сутки девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть раненые и повреждения жилых домов в нескольких районах. Об этом сообщает глава Донецкой облгосадминистрации, начальник военной областной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Покровский район. В Золотом Колодезе Шаховской общины повреждено 8 домов, в Заповедном - 5, в Торецком и Кучеревом Яру - по 1. Краматорский район. В Николаевке повреждена многоэтажка. В Славянске ранены 2 человека, повреждена многоэтажка и 2 автомобиля. В Дружковке разрушен частный дом. Бахмутский район. В Резниковке Северской общины поврежден дом. Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 84 человека, в том числе 25 детей

- говорится в сообщении.

Напомним

Агенты партизанского движения АТЕШ, действующие в рядах 33-го отдельного мотострелкового полка вс рф, сообщили об очередной небоевой потере в рядах захватчиков в Кировском районе временно оккупированного Донецка.

Конфликт между российскими военными, сопровождавшийся распитием алкоголя и спором за награбленное имущество, завершился стрельбой и смертью одного из участников.

Алла Киосак

