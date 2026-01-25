За сутки россияне обстреляли Донетчину 9 раз: эвакуировано 84 человека, из которых 25 детей - ОВА

Фото: t.me/VadymFilashkin

российские войска за прошедшие сутки девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак есть раненые и повреждения жилых домов в нескольких районах. Об этом сообщает глава Донецкой облгосадминистрации, начальник военной областной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Покровский район. В Золотом Колодезе Шаховской общины повреждено 8 домов, в Заповедном - 5, в Торецком и Кучеревом Яру - по 1. Краматорский район. В Николаевке повреждена многоэтажка. В Славянске ранены 2 человека, повреждена многоэтажка и 2 автомобиля. В Дружковке разрушен частный дом. Бахмутский район. В Резниковке Северской общины поврежден дом. Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 84 человека, в том числе 25 детей - говорится в сообщении.

Напомним

Агенты партизанского движения АТЕШ, действующие в рядах 33-го отдельного мотострелкового полка вс рф, сообщили об очередной небоевой потере в рядах захватчиков в Кировском районе временно оккупированного Донецка.

Конфликт между российскими военными, сопровождавшийся распитием алкоголя и спором за награбленное имущество, завершился стрельбой и смертью одного из участников.