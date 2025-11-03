З Вірменії екстрадували організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень

Нацполіція екстрадувала до України чоловіка, який разом зі спільниками створив мережу фіктивних інтернет-магазинів і ошукав волонтерів та військових на понад 20 мільйонів гривень. Зловмисники продавали неіснуючі автівки, дрони та тепловізори, прикриваючись волонтерською діяльністю, пише УНН із посиланням на Національну поліцію та Офіс Генерального Прокурора.

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень. Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах

Організатор після викриття переховувався за кордоном. Його було оголошено в міжнародний розшук та затримано у Вірменії. 28 жовтня його передано українській стороні у пункті пропуску "Краківець", повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як зазначають правоохоронці, вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових.

Щоби викликати довіру, фігуранти позиціонували себе як волонтери, публікували фото з передової, звіти про "допомогу армії" та використовували патріотичну символіку. Ціни на товари були нижчими за ринкові - позашляховики пропонували на 30–40% дешевше, пояснюючи це нібито "волонтерськими знижками" або "доставкою напряму з ЄС

Як додали в Офісі Генпрокурора, після отримання передоплати, що інколи сягала сотні тисяч гривень, зв’язок із покупцями припинявся.

Організатору та трьом його співучасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України. Обвинувальні акти щодо трьох членів угруповання прокурори вже скерували до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна