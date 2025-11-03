З Вірменії екстрадували організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень

$42.080.01
ukenru
Ексклюзив
14:12 • 32 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
13:44 • 1516 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 6152 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56 • 23547 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 29615 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 28363 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 24329 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 26690 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 41258 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 75785 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп3 листопада, 04:21 • 29845 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 32896 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго08:31 • 27118 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 27647 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 17789 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Ексклюзив
14:12 • 42 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 9934 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 17824 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 27676 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 32928 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Антоніу Кошта
Мая Санду
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Велика Британія
Державний кордон України
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 9028 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 10935 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 25354 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 46656 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 96793 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Золото
The Guardian
Ракетна система С-400

З Вірменії екстрадували організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Національна поліція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, який ошукав волонтерів та військових на понад 20 мільйонів гривень. Зловмисник та його спільники продавали неіснуючі товари, прикриваючись волонтерською діяльністю.

З Вірменії екстрадували організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень

Нацполіція екстрадувала до України чоловіка, який разом зі спільниками створив мережу фіктивних інтернет-магазинів і ошукав волонтерів та військових на понад 20 мільйонів гривень. Зловмисники продавали неіснуючі автівки, дрони та тепловізори, прикриваючись волонтерською діяльністю, пише УНН із посиланням на Національну поліцію та Офіс Генерального Прокурора.

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень. Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах 

- йдеться в дописі.

Організатор після викриття переховувався за кордоном. Його було оголошено в міжнародний розшук та затримано у Вірменії. 28 жовтня його передано українській стороні у пункті пропуску "Краківець", повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як зазначають правоохоронці, вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових.

Щоби викликати довіру, фігуранти позиціонували себе як волонтери, публікували фото з передової, звіти про "допомогу армії" та використовували патріотичну символіку. Ціни на товари були нижчими за ринкові - позашляховики пропонували на 30–40% дешевше, пояснюючи це нібито "волонтерськими знижками" або "доставкою напряму з ЄС 

- повідомили у поліції.

Як додали в Офісі Генпрокурора, після отримання передоплати, що інколи сягала сотні тисяч гривень, зв’язок із покупцями припинявся.

Організатору та трьом його співучасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України. Обвинувальні акти щодо трьох членів угруповання прокурори вже скерували до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна 

- повідомили прокурори.

У Києві двоє чоловіків з ножем та викруткою напали на військового, який приїхав на лікування03.11.25, 14:12 • 1866 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Державний кордон України
Національна поліція України
благодійність
Вірменія
Україна