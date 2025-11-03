У Києві двоє чоловіків з ножем та викруткою напали на військового, який приїхав на лікування
Київ • УНН
У Києві на Печерську двоє чоловіків скоїли розбійний напад на 27-річного військовослужбовця ЗСУ, який приїхав на лікування. Зловмисників затримано та взято під варту без права застави.
У Києві на Печерську двоє чоловіків скоїли розбійний напад на військового, який приїхав у Київ на лікування. Як повідомили у столичній прокуратурі, нападники вже під вартою
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу на 27-річного військовослужбовця ЗСУ, який перебував на лікуванні у Києві після отриманих поранень
Деталі
Як повідомили у столичній прокуратурі, на чоловіка напали ввечері з ножем та викруткою, вимагаючи віддати особисті речі - мобільний телефон, павербанк, гроші. Забрали нападники навіть парфуми, які військовий мав із собою.
Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, а саме у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану.
Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Скинули з колісного крісла: у Києві напали на чоловіка у військовій формі, поліція з'ясовує деталі14.10.25, 08:52 • 3708 переглядiв