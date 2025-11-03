В Киеве двое мужчин с ножом и отверткой напали на военного, приехавшего на лечение
Киев • УНН
В Киеве на Печерске двое мужчин совершили разбойное нападение на 27-летнего военнослужащего ВСУ, приехавшего на лечение. Злоумышленники задержаны и взяты под стражу без права залога.
В Киеве на Печерске двое мужчин совершили разбойное нападение на военного, приехавшего в Киев на лечение. Как сообщили в столичной прокуратуре, нападавшие уже под стражей
Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры двум мужчинам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на 27-летнего военнослужащего ВСУ, который находился на лечении в Киеве после полученных ранений
Детали
Как сообщили в столичной прокуратуре, на мужчину напали вечером с ножом и отверткой, требуя отдать личные вещи - мобильный телефон, павербанк, деньги. Забрали нападавшие даже духи, которые военный имел при себе.
Их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно в разбое, совершенном в условиях военного положения.
Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Сбросили с инвалидного кресла: в Киеве напали на мужчину в военной форме, полиция выясняет детали14.10.25, 08:52 • 3687 просмотров