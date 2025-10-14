Сбросили с инвалидного кресла: в Киеве напали на мужчину в военной форме, полиция выясняет детали

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием военного на улице Паньковской в Голосеевском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

В понедельник, 13 октября, в киевских Telegram-каналах появилось видео, на котором трое неизвестных несколько раз ударили мужчину, одетого в военную форму, и сбросили его с колесного кресла на землю.

Внимание, кадры 18+!!!

На место происшествия прибыли наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района. Отмечается, что до этого никаких сообщений правоохранители не получали.

Прибыв на место происшествия, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео, снятое камерами наблюдения.

По предварительным данным, инцидент был инсценирован, вероятно, с целью провокации. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и участников инцидента.

Справка

Улица Паньковская расположена в Голосеевском районе города Киева. Сам район расположен в юго-западной части города и является крупнейшим по площади в столице (около 156,35 км²).

