Скинули з колісного крісла: у Києві напали на чоловіка у військовій формі, поліція з'ясовує деталі

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини події за участі військового на вулиці Паньківській у Голосіївському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.

Деталі

У понеділок, 13 жовтня, в київських Telegram-каналах з’явилось відео, на якому троє невідомих декілька раз вдарили чоловіка, одягненого у військову форму та скинули його з колісного крісла на землю.

На місце події прибули наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району. Зазначається, що до цього жодних повідомлень правоохоронці не отримували.

Прибувши на місце події поліцейські опитали свідків та переглянули відео, що було відзняте камерами спостереження.

За попередніми даними, інцидент був інсценований, ймовірно, з метою провокації. Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі і учасників інциденту.

Довідка

Вулиця Паньківська розташована Голосіївському районі міста Києва. Сам район розташований у південно-західній частині міста і є найбільшим за площею у столиці (близько 156,35 км²).

