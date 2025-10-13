У Києві чоловік побив дівчину через "невідповідність фото" на сайті знайомств: йому загрожує до 15 років ув’язнення

Столична поліція затримала 22-річного чоловіка, який після знайомства в Інтернеті запросив дівчину на побачення, але під час зустрічі жорстоко побив її та пограбував. За словами затриманого, він напав на потерпілу через те, що "в реальності вона була не схожа на фото". Зловмиснику повідомлено про підозру і загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, пише УНН із посиланням на ГУНП України у Києві.

Як вказано, 26-річна дівчина звернулась до поліції із повідомленням про те, що її побив хлопець, із яким вона напередодні познайомилася через Інтернет. Слідча група виїхала на місце для з'ясування обставин.

Правоохоронці встановили, що заявниця погодилась прийти на побачення до квартири хлопця. Під час зустрічі між ними виник конфлікт, чоловік зненацька "дістав пістолет та, погрожуючи дівчині, почав бити ним їй по голові й завдавати ударів ногами по тілу. Після цього - забрав з кишені куртки потерпілої 500 гривень та втік", повідомляють правоохоронці.

Поліція встановила особу чоловіка - ним виявився 22-річний киянин. Його розшукали у квартирі його товариша, де провели обшук.

Під час обшуку за місцем мешкання правопорушника правоохоронці вилучили пневматичний пістолет. За словами зловмисника, він вчинив розбійний напад на дівчину через те, що в реальності вона була не схожа на фото, яке оприлюднила на сайті знайомств