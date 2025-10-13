Напад біля синагоги у Києві: причетні троє неповнолітніх, наразі із ними спілкуються правоохоронці
Київ • УНН
Поліція Києва встановила особи трьох неповнолітніх, 15 та 16 років, причетних до нападу біля синагоги в Оболонському районі. Вони застосували газ проти представника релігійної громади, спричинивши йому опіки.
У Києві правоохоронці встановили особи трьох підлітків, причетних до нападу біля синагоги в Оболонському районі столиці. Ними виявилися місцеві мешканці 15 та 16 років - учні школи та коледжу. Зараз із ними проводять слідчі дії, пише УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
У ході розшукових заходів поліцейські встановили особи порушників та доставили їх до Оболонського управління поліції. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років, учні столичної школи та коледжу
Нагадаємо
Троє невідомих, перебуваючи біля будівлі синагоги в Оболонському районі столиці, спровокували конфлікт із представником релігійної громади, у ході якого застосували до чоловіка газ та після чого втекли. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри.
Раніше УНН писав, що у Києві поліція розслідує інцидент, який стався 11 жовтня біля синагоги в Оболонському районі. Група невідомих молодиків вигукувала антисемітські гасла та застосувала сльозогінний газ проти одного з членів релігійної громади.