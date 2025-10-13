$41.600.10
12:44 • 1666 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 3878 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 6468 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 7526 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 11221 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 16925 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:25 • 22521 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 21922 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 27815 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15681 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Напад біля синагоги у Києві: причетні троє неповнолітніх, наразі із ними спілкуються правоохоронці

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Поліція Києва встановила особи трьох неповнолітніх, 15 та 16 років, причетних до нападу біля синагоги в Оболонському районі. Вони застосували газ проти представника релігійної громади, спричинивши йому опіки.

Напад біля синагоги у Києві: причетні троє неповнолітніх, наразі із ними спілкуються правоохоронці

У Києві правоохоронці встановили особи трьох підлітків, причетних до нападу біля синагоги в Оболонському районі столиці. Ними виявилися місцеві мешканці 15 та 16 років - учні школи та коледжу. Зараз із ними проводять слідчі дії, пише УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особи порушників та доставили їх до Оболонського управління поліції. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років, учні столичної школи та коледжу

- ідеться у дописі.

Нагадаємо

Троє невідомих, перебуваючи біля будівлі синагоги в Оболонському районі столиці, спровокували конфлікт із представником релігійної громади, у ході якого застосували до чоловіка газ та після чого втекли. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри.

Раніше УНН писав, що у Києві поліція розслідує інцидент, який стався 11 жовтня біля синагоги в Оболонському районі. Група невідомих молодиків вигукувала антисемітські гасла та застосувала сльозогінний газ проти одного з членів релігійної громади.

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ