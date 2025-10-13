Напад біля синагоги у Києві: причетні троє неповнолітніх, наразі із ними спілкуються правоохоронці

У Києві правоохоронці встановили особи трьох підлітків, причетних до нападу біля синагоги в Оболонському районі столиці. Ними виявилися місцеві мешканці 15 та 16 років - учні школи та коледжу. Зараз із ними проводять слідчі дії, пише УНН із посиланням на поліцію Києва.

