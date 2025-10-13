$41.600.10
12:44 • 850 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2284 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4264 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6436 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10739 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16718 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21852 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21394 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27341 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15653 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Нападение возле синагоги в Киеве: причастны трое несовершеннолетних, сейчас с ними общаются правоохранители

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Полиция Киева установила личности троих несовершеннолетних, 15 и 16 лет, причастных к нападению возле синагоги в Оболонском районе. Они применили газ против представителя религиозной общины, причинив ему ожоги.

Нападение возле синагоги в Киеве: причастны трое несовершеннолетних, сейчас с ними общаются правоохранители

В Киеве правоохранители установили личности трех подростков, причастных к нападению возле синагоги в Оболонском районе столицы. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет - ученики школы и колледжа. Сейчас с ними проводят следственные действия, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личности нарушителей и доставили их в Оболонское управление полиции. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет, ученики столичной школы и колледжа

- говорится в сообщении.

Напомним

Трое неизвестных, находясь возле здания синагоги в Оболонском районе столицы, спровоцировали конфликт с представителем религиозной общины, в ходе которого применили к мужчине газ и после чего скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи.

Ранее УНН писал, что в Киеве полиция расследует инцидент, произошедший 11 октября возле синагоги в Оболонском районе. Группа неизвестных молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и применила слезоточивый газ против одного из членов религиозной общины.

Алена Уткина

