Нападение возле синагоги в Киеве: причастны трое несовершеннолетних, сейчас с ними общаются правоохранители

В Киеве правоохранители установили личности трех подростков, причастных к нападению возле синагоги в Оболонском районе столицы. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет - ученики школы и колледжа. Сейчас с ними проводят следственные действия, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личности нарушителей и доставили их в Оболонское управление полиции. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет, ученики столичной школы и колледжа - говорится в сообщении.

Напомним

Трое неизвестных, находясь возле здания синагоги в Оболонском районе столицы, спровоцировали конфликт с представителем религиозной общины, в ходе которого применили к мужчине газ и после чего скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи.

Ранее УНН писал, что в Киеве полиция расследует инцидент, произошедший 11 октября возле синагоги в Оболонском районе. Группа неизвестных молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и применила слезоточивый газ против одного из членов религиозной общины.