В Киеве мужчина избил девушку из-за "несоответствия фото" на сайте знакомств: ему грозит до 15 лет заключения

Столичная полиция задержала 22-летнего мужчину, который после знакомства в Интернете пригласил девушку на свидание, но во время встречи жестоко избил ее и ограбил. По словам задержанного, он напал на потерпевшую из-за того, что "в реальности она была не похожа на фото". Злоумышленнику сообщено о подозрении и грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пишет УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как указано, 26-летняя девушка обратилась в полицию с сообщением о том, что ее избил парень, с которым она накануне познакомилась через Интернет. Следственная группа выехала на место для выяснения обстоятельств.

Правоохранители установили, что заявительница согласилась прийти на свидание в квартиру парня. Во время встречи между ними возник конфликт, мужчина неожиданно "достал пистолет и, угрожая девушке, начал бить им ей по голове и наносить удары ногами по телу. После этого - забрал из кармана куртки потерпевшей 500 гривен и скрылся", сообщают правоохранители.

Полиция установила личность мужчины - им оказался 22-летний киевлянин. Его разыскали в квартире его товарища, где провели обыск.

Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли пневматический пистолет. По словам злоумышленника, он совершил разбойное нападение на девушку из-за того, что в реальности она была не похожа на фото, которое обнародовала на сайте знакомств - говорится в сообщении.

Как указано, следователи уже "сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения".

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

