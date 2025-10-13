В Киеве мужчина избил девушку из-за "несоответствия фото" на сайте знакомств: ему грозит до 15 лет заключения

$41.600.10
Эксклюзив
14:15
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах13 октября, 04:29
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары13 октября, 05:19
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе08:38
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты10:34
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дня13:30
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство10:25
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм10:13
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59
УНН Lite
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay's представляет обновление бренда14:09
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхте12 октября, 11:24
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри10 октября, 10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам10 октября, 09:18
В Киеве мужчина избил девушку из-за "несоответствия фото" на сайте знакомств: ему грозит до 15 лет заключения

Киев • УНН

 2078 просмотра

22-летнего киевлянина задержали за избиение и ограбление девушки после свидания. Он напал на нее, потому что "в реальности она была не похожа на фото", забрав 500 гривен.

В Киеве мужчина избил девушку из-за "несоответствия фото" на сайте знакомств: ему грозит до 15 лет заключения

Столичная полиция задержала 22-летнего мужчину, который после знакомства в Интернете пригласил девушку на свидание, но во время встречи жестоко избил ее и ограбил. По словам задержанного, он напал на потерпевшую из-за того, что "в реальности она была не похожа на фото". Злоумышленнику сообщено о подозрении и грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, пишет УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Детали

Как указано, 26-летняя девушка обратилась в полицию с сообщением о том, что ее избил парень, с которым она накануне познакомилась через Интернет. Следственная группа выехала на место для выяснения обстоятельств.

Правоохранители установили, что заявительница согласилась прийти на свидание в квартиру парня. Во время встречи между ними возник конфликт, мужчина неожиданно "достал пистолет и, угрожая девушке, начал бить им ей по голове и наносить удары ногами по телу. После этого - забрал из кармана куртки потерпевшей 500 гривен и скрылся", сообщают правоохранители.

Полиция установила личность мужчины - им оказался 22-летний киевлянин. Его разыскали в квартире его товарища, где провели обыск.

Во время обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители изъяли пневматический пистолет. По словам злоумышленника, он совершил разбойное нападение на девушку из-за того, что в реальности она была не похожа на фото, которое обнародовала на сайте знакомств

- говорится в сообщении.

Как указано, следователи уже "сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенный в условиях военного положения".

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Нападение возле синагоги в Киеве: причастны трое несовершеннолетних, сейчас с ними общаются правоохранители13.10.25, 15:40

Алена Уткина

