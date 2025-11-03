Из Армении экстрадировали организатора мошеннической схемы, из-за которой волонтеры и военные потеряли более 20 миллионов гривен
Киев • УНН
Национальная полиция экстрадировала из Армении организатора мошеннической схемы, который обманул волонтеров и военных на более чем 20 миллионов гривен. Злоумышленник и его сообщники продавали несуществующие товары, прикрываясь волонтерской деятельностью.
Нацполиция экстрадировала в Украину мужчину, который вместе с сообщниками создал сеть фиктивных интернет-магазинов и обманул волонтеров и военных на более чем 20 миллионов гривен. Злоумышленники продавали несуществующие автомобили, дроны и тепловизоры, прикрываясь волонтерской деятельностью, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию и Офис Генерального Прокурора.
Нацполиция экстрадировала из Армении организатора масштабной мошеннической схемы, из-за которой волонтеры и военные потеряли более 20 миллионов гривен. Организатор создал преступную группировку из трех человек, с которыми развернул деятельность через фиктивные интернет-магазины и страницы в соцсетях
Организатор после разоблачения скрывался за границей. Он был объявлен в международный розыск и задержан в Армении. 28 октября он был передан украинской стороне в пункте пропуска "Краковец", сообщили в Офисе Генпрокурора.
Как отмечают правоохранители, они размещали объявления о продаже автомобилей, шин, дронов и тепловизоров якобы для военных.
Чтобы вызвать доверие, фигуранты позиционировали себя как волонтеры, публиковали фото с передовой, отчеты о "помощи армии" и использовали патриотическую символику. Цены на товары были ниже рыночных - внедорожники предлагали на 30–40% дешевле, объясняя это якобы "волонтерскими скидками" или "доставкой напрямую из ЕС
Как добавили в Офисе Генпрокурора, после получения предоплаты, которая иногда достигала сотни тысяч гривен, связь с покупателями прекращалась.
Организатору и трем его соучастникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Обвинительные акты в отношении трех членов группировки прокуроры уже направили в суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
В Киеве двое мужчин с ножом и отверткой напали на военного, приехавшего на лечение03.11.25, 14:12 • 1726 просмотров