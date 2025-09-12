$41.310.10
Ексклюзив
09:11 • 3026 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 11125 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 10025 перегляди
08:16 • 10025 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 12101 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 36058 перегляди
05:51 • 36058 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 38554 перегляди
11 вересня, 19:17 • 38554 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 51954 перегляди
11 вересня, 15:15 • 51954 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 79503 перегляди
11 вересня, 14:55 • 79503 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39931 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30969 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
З вересня пасажиропотік дещо знизився, але суттєво не впав - ДПСУ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Після 1 вересня пасажиропотік на кордоні України незначно знизився. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про зменшення кількості перетинів до 120 тис. громадян на добу.

З вересня пасажиропотік дещо знизився, але суттєво не впав - ДПСУ

З 1 вересня пасажиропотік дещо знизився, хоч він суттєво і не впав. У серпні у будні кордон перетинало до 135 тис. громадян, а у вихідні до 150 тис, то зараз в будні і в вихідні кордон перетинають до 120 тис. громадян. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

З 1 вересня пасажиропотік дещо знизився, хоч він суттєво і не впав, і не досяг, до прикладу, показників весняних місяців, але знову ж таки, в порівнянні, до прикладу, навіть з серпнем місяцем, коли в будні кордон перетинало десь 125-135 тис. громадян, а у вихідні пасажиропотік зростав до 150 тис. перетинів за добу сукупно в обох напрямках. То зараз в будні пасажиропотік так впливає від 100 тис. до 105 тис. перетинів за добу в будні і в вихідні може там пригати до 120 тис. перетинів

- сказав Демченко.

Він зазначив, що зменшення пасажиропотоку зменшує, звісно, і навантаження на пункти пропуску, але, як і раніше, перед вихідними і у вихідні, коли пасажиропотік починає так поступово зростати через бажання людей виїхати або за межі України, або рухатися в бік нашої країни, через це можуть виникати черги.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.

Павло Башинський

Суспільство
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України