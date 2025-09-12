З вересня пасажиропотік дещо знизився, але суттєво не впав - ДПСУ

З 1 вересня пасажиропотік дещо знизився, хоч він суттєво і не впав. У серпні у будні кордон перетинало до 135 тис. громадян, а у вихідні до 150 тис, то зараз в будні і в вихідні кордон перетинають до 120 тис. громадян. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

З 1 вересня пасажиропотік дещо знизився, хоч він суттєво і не впав, і не досяг, до прикладу, показників весняних місяців, але знову ж таки, в порівнянні, до прикладу, навіть з серпнем місяцем, коли в будні кордон перетинало десь 125-135 тис. громадян, а у вихідні пасажиропотік зростав до 150 тис. перетинів за добу сукупно в обох напрямках. То зараз в будні пасажиропотік так впливає від 100 тис. до 105 тис. перетинів за добу в будні і в вихідні може там пригати до 120 тис. перетинів - сказав Демченко.

Він зазначив, що зменшення пасажиропотоку зменшує, звісно, і навантаження на пункти пропуску, але, як і раніше, перед вихідними і у вихідні, коли пасажиропотік починає так поступово зростати через бажання людей виїхати або за межі України, або рухатися в бік нашої країни, через це можуть виникати черги.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.