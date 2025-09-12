С сентября пассажиропоток несколько снизился, но существенно не упал - ГПСУ

С 1 сентября пассажиропоток несколько снизился, хотя он существенно и не упал. В августе в будни границу пересекало до 135 тыс. граждан, а в выходные до 150 тыс., то сейчас в будни и в выходные границу пересекают до 120 тыс. граждан. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

С 1 сентября пассажиропоток несколько снизился, хотя он существенно и не упал, и не достиг, к примеру, показателей весенних месяцев, но опять же, в сравнении, к примеру, даже с августом месяцем, когда в будни границу пересекало где-то 125-135 тыс. граждан, а в выходные пассажиропоток возрастал до 150 тыс. пересечений в сутки совокупно в обоих направлениях. То сейчас в будни пассажиропоток так влияет от 100 тыс. до 105 тыс. пересечений в сутки в будни и в выходные может там прыгать до 120 тыс. пересечений - сказал Демченко.

Он отметил, что уменьшение пассажиропотока уменьшает, конечно, и нагрузку на пункты пропуска, но, как и раньше, перед выходными и в выходные, когда пассажиропоток начинает так постепенно расти из-за желания людей выехать либо за пределы Украины, либо двигаться в сторону нашей страны, из-за этого могут возникать очереди.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, разрешающее мужчинам 18-22 лет беспрепятственно пересекать границу. Это решение касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто уже за границей.