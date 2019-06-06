"Євротур" Зеленського у Брюссель: політика, вечірка та "плагіат"

Так, візит Зеленського почався у вівторок, 4 червня. Спочатку новий Президент зустрівся з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, відомого міцною дружбою з попереднім українським лідером. Два політика зустрілися, перед камерою потиснули руки, обмінялися жартами і зникли у коридорах Європейської комісії.

Після зустрічі ні Зеленський, ні Юнкер не виступили із заявами для преси і вже тим більше не відповідали на запитання журналістів.

В Адміністрації Президента у той же день повідомили, що на зустрічі "обговорювалося широке коло питань взаємодії України і Європейського Союзу". Сам же Зеленський пізніше заявив, що жартував з Юнкером "про таке чоловіче, що не можна говорити" і назвав президента Європейської комісії "добрим, теплим, нормальним дядьком".



Але повернемося до візиту. У той же день в Брюсселі він зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу. Зустріч тривала близько години, після чого обидва політики виступили із заявою для преси і дозволили ЗМІ два запитання.

Під час самого виступу Зеленський говорив англійською, при цьому підглядаючи у папірець на трибуні. Столтенберг теж іноді підглядав у папірець Зеленського, а потім здивовано дивився на представника української влади.

Утім, нічого дивного у заяві Зеленського УНН не знайшов, крім того, мабуть, що той знову заявив про готовність діалогу з Росією.

Однак, Генсек НАТО і сам постійно закликає до діалогу з РФ.

Ще після зустрічі стало відомо, що у липні НАТО планує провести у Чорному морі додаткові навчання з Україною, і це, мабуть, стало однією з головних новин.

Пізніше ввечері у вівторок в штаб-квартиру НАТО приїхав і президент Польщи Анджей Дуда, з яким Глава Української держави також зустрівся - вперше після вступу на посаду. Колеги обговорювали питання зовнішньої політики і безпеки, у тому числі протидію "Північному потоку-2".

А ще Зеленський заявив, що налаштований не допустити, щоб у відносинах України і Польщі "тематика складних моментів історії українсько-польських взаємин" домінувала.

Між зустрічами український Президент встиг заскочити до віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса. Говорили про гроші. Домбровскіс сказав, що Україна отримає гроші - транш макрофінансової допомоги, - щойно виконає зобов'язання. Зеленський погодився.

Після насиченого дня, пронизаного зустрічами з європейськими лідерами, Зеленський відправився не відпочивати, як можна було б подумати, а на "вечірку" до американських друзів.

Спільну вечерю, організовану представництвом США в ЄС, відвідали міністр енергетики США Рік Перрі, а також зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, глава Європарламенту Антоніо Таяні, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, вже знайомий нам президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Румунії Віоріка Денчіле і прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, і багато інших.

Очевидно, саме під час цього заходу Зеленський обмінявся номерами з грузинським прем'єром, якого пізніше назвав "хорошою людиною".

Наступний день, 5 червня, у Зеленського був не менше насиченим. Зеленський дав інтерв'ю під час занять на велотренажері. Також він зустрівся з Федерікою Могеріні, з якою встиг познайомитися днем раніше. Політики обговорили обмежувальні заходи проти тих, хто видає російські паспорти українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, повідомили у прес-службі Президента.

Ще одна зустріч високого рівня відбулася у Зеленського в середу - з президентом Європейської ради, другом України Дональдом Туском. Політики говорили про реформи і безпеку, пріоритети і санкції.

Президент Євроради заявив про повну підтримку України, а Зеленський... вкрав абзац з виступу Порошенка? Або на зразок того.

Інцидент з цитатою п'ятого Президента України Петра Порошенка у заяві Зеленського став вишенькою на торті, а може і ложкою дьогтю всієї поїздки.

Першим щось запідозрив прес-секретар п'ятого Президента Святослав Цеголко, який написав про "плагіат" у Facebook, і, може, йому б не повірили, але бувалий журналіст опублікував також знімок екрана із заявою Адміністрації Президента після зустрічі з Туском, а також відео з виступу Порошенка від 18 травня.

Написані і сказані були одні й ті ж слова (про російський авторитаризм - ми повинні були здогадатися!!!).

Після того, як новина потрапила в ЗМІ, Адміністрація Президента знайшла винних - "диверсантів" у Міністерстві закордонних справ! Саме так, адміністрація, яка опублікувала заяву, звинуватила МЗС, співробітники якого "готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка".

"Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ і свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка", - йдеться в заяві.

Цікаво, чому новий Президент не помітив при цьому "пастки".