Украина может полагаться на Европейский Союз - Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Украина и в дальнейшем может полагаться на Европейский Союз. Об этом заявил Президент Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Я повторю то, что сказал в Раде в феврале - не может быть справедливой Европы без независимой Украины, не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Простыми словами - не может быть Европы без Украины", - сказал Туск.
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"Господин Президент, Украина может полагаться на Европейский Союз. Как всегда. Мы остаемся и будем оставаться вашим лучшим другом и союзником", - добавил он.
Ранее Зеленский обсудил с Могерини санкции за российские паспорта в ОРДЛО.