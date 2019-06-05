Украина может полагаться на Европейский Союз - Туск

"Я повторю то, что сказал в Раде в феврале - не может быть справедливой Европы без независимой Украины, не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Простыми словами - не может быть Европы без Украины", - сказал Туск.

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"Господин Президент, Украина может полагаться на Европейский Союз. Как всегда. Мы остаемся и будем оставаться вашим лучшим другом и союзником", - добавил он.

Ранее Зеленский обсудил с Могерини санкции за российские паспорта в ОРДЛО.