Зеленський обговорив з Могеріні санкції за російські паспорти в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Високим представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні обмежувальні заходи проти причетних до надання російського громадянства українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомила речниця Президента Юлія Мендель у Facebook, передає УНН.
З її слів, на зустрічі Зеленський і Могеріні обговорили "план щодо реформ в Україні, вирішення ситуації на Донбасі, включно із можливістю запровадження обмежувальних заходів проти осіб, причетних до незаконного надання російського громадянства українцям, які проживають в тимчасово окупованих районах Донбасу".
Нагадаємо, 5 червня президент Європейської ради Дональд Туск зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.
4-5 червня відбувається візит Президента України до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.
Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.