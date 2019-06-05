Туск у Брюсселі зустрівся з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС у Twitter, передає УНН.
"Президент Євроради Дональд Туск щойно зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який перебуває в Брюсселі зі своїм першим закордонним візитом після його обрання в квітні", - повідомили в інституції.
Нагадаємо, 4-5 червня відбувається візит Президента України до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.
Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.