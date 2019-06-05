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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 13494 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 34408 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 54284 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114735 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109431 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136461 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144181 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130013 просмотра

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Туск в Брюсселе встретился с Зеленским

Туск в Брюсселе встретился с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 10600 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в Twitter, передает УНН.

"Президент Евросовета Дональд Туск только что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе со своим первым зарубежным визитом после его избрания в апреле", - сообщили в евроинституте.

Напомним, 4-5 июня проходит визит Президента Украины в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Накануне Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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