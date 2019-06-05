Туск в Брюсселе встретился с Зеленским

"Президент Евросовета Дональд Туск только что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Брюсселе со своим первым зарубежным визитом после его избрания в апреле", - сообщили в евроинституте.

Напомним, 4-5 июня проходит визит Президента Украины в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.

Накануне Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.