Зеленський жартував з президентом Єврокомісії "про щось чоловіче"

На запитання, про що президент жартував з Ж. Юнкером, він відповів: "Про все. Про таке чоловіче, що не можна й казати, але дуже класна у нас була така зустріч. Я не знаю, чи можна так говорити, чи це недипломатично, але такий добрий, теплий, нормальний дядько. Дуже розумна людина, класний такий мужик. Він мені сказав, що Україна завжди може розраховувати на його особисту підтримку".

Як повідомляв УНН, 4 червня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером.

Переговори, під час яких було обговорене широке коло питань взаємодії України та Європейського Союзу, засвідчили обопільну зацікавленість сторін у подальшій розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.