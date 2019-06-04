Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом ЄК Жан-Клодом Юнкером

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. Вона відбулася сьогодні у рамках робочого візиту глави держави до інституцій ЄС і НАТО, передає УНН з посиланням на прес-службу президента.

Переговори, під час яких було обговорене широке коло питань взаємодії України та Європейського Союзу, засвідчили обопільну зацікавленість сторін у подальшій розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес.

“Президент України наголосив на незмінності закріплених у Конституції України пріоритетів, передусім стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, а також готовності України дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями”, — вказано у повідомленні прес-служби.

Глава держави подякував європейській стороні за незмінну підтримку з боку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України, а також особливу роль, яку відіграє Європейський Союз у стримуванні російської агресії проти України, подоланні її наслідків, вирішенні соціальних, гуманітарних та інших проблем, спричинених нею.

“Наша мета залишається незмінною — звільнення Донбасу виключно політико-дипломатичними засобами”, — заявив Президент України, відзначивши важливість продовження та посилення санкційної політики ЄС щодо РФ.

Зі свого боку очільник Європейської Комісії запевнив у повній підтримці України з боку ЄС у реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень.

Також варто додати, що сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві.

Нагадуємо, президент України провів зустріч з главою Польщі.

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