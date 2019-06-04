Президент: Київ та Варшава повинні разом діяти проти "Північного потоку-2"

КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна дуже вдячна за постійну підтримку, яку надає Польща для захисту українських інтересів на рівні Європейського Союзу та НАТО. Про це під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на прес-службу глави держави.