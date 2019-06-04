Президент: Київ та Варшава повинні разом діяти проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна дуже вдячна за постійну підтримку, яку надає Польща для захисту українських інтересів на рівні Європейського Союзу та НАТО. Про це під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на прес-службу глави держави.
“Польща є давнім і відданим другом України у Європейському Союзі, наполегливим прихильником європейської перспективи для України, непохитним захисником суверенітету та територіальної цілісності нашої країни на міжнародній арені”, — наголосив глава держави.
Зеленський подякував Анджею Дуді за те, що Україна й надалі може розраховувати на надійну підтримку Польщі і співпрацю у багатосторонніх форматах, зокрема на європейському рівні.
Президент також зазначив, що Україна та Польща поділяють бачення ключових для Європи питань щодо зовнішньої політики та безпеки.
“Ми маємо зберегти нашу єдність, щоб наш спільний голос було почуто і враховано у загальноєвропейському контексті. Ми маємо спільне розуміння глибини загроз, які несе для всієї Європи Росія, і разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною у боротьбі проти агресії”, — зазначив Володимир Зеленський.
За словами глави держави, іншим важливим напрямом взаємодії України та Польщі на європейському рівні є питання енергетичної безпеки, збереження стратегічної ролі української ГТС та протидія “Північному потоку-2”.
“Я налаштований на сприйняття процесу примирення й недопущення домінування тематики складних моментів історії українсько-польських взаємин на порядку денному стратегічного партнерства України та Польщі”, — додав президент. Володимир Зеленський наголосив, що із вдячністю прийняв запрошення президента Польщі здійснити візит до Варшави.
“Сподіваюсь і вірю, що ми спільними зусиллями творитимемо історію успіху щирих відносин дружби і партнерської взаємодії між Україною та Польщею. Я переконаний, що перелік наших спільних цілей, інтересів і проектів, які ми разом захищатимемо й реалізовуватимемо, зокрема на європейському рівні, тільки розширюватиметься. У цьому є покликання нашого стратегічного партнерства та спільного майбутнього”, — підкреслив Володимир Зеленський.
Раніше, президент України зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.