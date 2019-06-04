Президент України зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні у рамках робочого візиту до інституцій ЄС та НАТО Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, пише УНН з посиланням на прес-службу глави держави.
У центрі уваги співрозмовників були практичні питання співпраці між Україною і ЄС у фінансовій та економічній сферах.
“Віце-президент Єврокомісії підкреслив, що Європейський Союз завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу у розмірі 500 млн євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, щойно відповідні вимоги для їхнього отримання будуть виконані українською стороною”, — зазначили у прес-службі президента.
Президент запевнив, що Україна дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями. У цьому зв’язку європейську сторону було повідомлено про результати зустрічі глави держави з представниками Міжнародного валютного фонду, під час якої було досягнуто розуміння щодо подальших кроків у співпраці з фондом.
“Зважаючи на перемогу проєвропейських політичних сил на нещодавніх виборах до Європейського парламенту, Валдіс Домбровскіс висловив упевненість у збереженні солідарності щодо України в майбутньому складі Європейської Комісії та Європейської Ради”, — додали в АП.
Нагадуємо, Зеленский розповів, про що Україна домовлятиметься у Мінську.