Зеленский розповів, про що Україна домовлятиметься у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На перемовинах Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона домовлятиметься про припинення вогню, обмін полоненими, відпрацьовувати гуманітарний напрямок. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному прес-брифінгу з Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.
“Що стосується певних кроків у Мінську, я не можу вам все сказати, але припинення вогню, обмін полоненими. Згідно наших домовленостей з Леонідом Кучмою, ми будемо потужно працювати у гуманітарному напрямку. Ми хочемо найближчим часом побудувати міст, який знаходитиметься у місті Станиця Луганська, запровадити туди можливість допомагати людям, туди зможе доїхати швидка. Також є рішення в економічному напрямку”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, що має відбутись у середу, 5 червня, обговорюватимуть звільнення утримуваних осіб та питання безпеки.