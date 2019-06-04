У Кучми повідомили, які теми підніматимуть на засіданні ТКГ

КИЇВ. 4 червня. УНН. Під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, що має відбутись у середу, 5 червня, обговорюватимуть звільнення утримуваних осіб та питання безпеки. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.