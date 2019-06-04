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У Кучми повідомили, які теми підніматимуть на засіданні ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, що має відбутись у середу, 5 червня, обговорюватимуть звільнення утримуваних осіб та питання безпеки. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.

“Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться у Мінську, Леонід Кучма зустрівся з представником ОБСЄ у ТКГ Мартіном Сайдіком. Зустріч відбулася у Києві”, — написала Оліфер.

З її слів, у розмові сторони обговорили порядок денний роботи у ТКГ 5 червня.

“Основні питання — звільнення заручників та питання безпеки”, — додала прес-секретар.

Нагадаємо, Президент України від 3 червня призначив Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.

Українські Національні Новини

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