У Кучми повідомили, які теми підніматимуть на засіданні ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, що має відбутись у середу, 5 червня, обговорюватимуть звільнення утримуваних осіб та питання безпеки. Про це у Facebook повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться у Мінську, Леонід Кучма зустрівся з представником ОБСЄ у ТКГ Мартіном Сайдіком. Зустріч відбулася у Києві”, — написала Оліфер.
З її слів, у розмові сторони обговорили порядок денний роботи у ТКГ 5 червня.
“Основні питання — звільнення заручників та питання безпеки”, — додала прес-секретар.
Нагадаємо, Президент України від 3 червня призначив Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.