Кучма представлятиме Україну на переговорах по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Другий президент України Леонід Кучма очолить переговорну групу на мінських переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У нас є спільна позиція (з нашими міжнародними партнерами – ред.) – це відновлення переговорів з приводу Донбасу у нормандському форматі і розблокування мінського процесу. Вже 5 червня буде тристороння зустріч на чолі з Леонідом Даниловичем Кучмою", - зазначив Зеленський.
За його словами, він хотів, щоб переговорний процес очолила досвідчена людина.
Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ Павло Клімкін анонсував, що Президент України Володимир Зеленський представить нову команду переговорників від України в мінській тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.
Додамо, що до цього Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях представляв Євген Марчук.
Зазначимо, що Кучма не вперше є представником України у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. 2 жовтня 2018 року він завершив свою роботу у Тристоронній контактній групі.