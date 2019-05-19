Порошенко звільнив Марчука з посади представника України в ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областяї. Відповідний розпорядження під номером №51/2019-рп розміщено на сайті Президента, повідомляє УНН.
“1. Увільнити Марчука Євгена Кириловича від виконання обов’язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях”, — йдеться у повідомленні документа.
“2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 Роспорядження Президента України від 21 листопада 2018 року “Про представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях”, — додається в розпорядженні.
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Раніше колишній глава СБУ і Міністерства оборони, екс-секретар РНБО Євген Марчук повідомив, що припинив свою діяльність у ТКГ по врегулюванню конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, 16 травня Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів. А ввечері 17 травня Президент України Петро Порошенко підписав указ “Про увільнення Ірини Геращенко від виконання обов’язків Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”.