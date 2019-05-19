Порошенко освободил Марчука с должности представителя Украины в ТКГ

"1. Освободить Марчук от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

"2. Признать утратившим силу пункт 2 роспорядження Президента Украины от 21 ноября 2018 "О представителе Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - добавляется в распоряжении.

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Ранее бывший глава СБУ и Министерства обороны, экс-секретарь СНБО Евгений Марчук сообщил, что прекратил свою деятельность в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, 16 мая Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров. А вечером 17 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об освобождении Ирины Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".