Геращенко написала заяву про звільнення з представництва України в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів. Документ вона оприлюднила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Вельмишановний Пане Президенте! Прошу вас звільнити мене з посади Уповноваженого з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представника України у гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську”, — йдеться у заяві Геращенко, написаній на ім’я чинного Президента України Петра Порошенка.
Також вона повідомила, що сьогодні в рамках неформальної мінської платформи в парламенті представила свій звіт як уповноваженої Президента з мирного врегулювання на Донбасі і представниці України в гуманітарній підгрупі ТКГ.
“Для мене ця робота стала частиною життя. Й є радість від зробленого, біль від невдач, є й певне внутрішнє вигорання, бо це непроста історія... Теми миру, реінтеграція, допомога Донбасу і заручникам, боротьба з країною-агресором, пролонгація санкцій проти РФ, підтримка української армії і надалі залишаться в центрі моєї уваги і підтримки”, — зазначила нардеп.
Як повідомляв УНН, очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль пішов у відставку ще до інавгурації.