Москаль пішов на відпочинок, не чекаючи розгляду його заяви про відставку

"Закон про місцеві державні адміністрації чітко говорить про те, що голова ОДА призначається на посаду на період повноважень Президента України, тобто повноваження Президента України закінчуються у перших числах червня, тому я зобов’язаний скласти повноваження перед новообраним Президентом України. Чого я буду чекати інавгурації чи чогось іще? Це політична посада, тому я не бачу тут нічого надзвичайного", - зазначив Москаль.

За його словами, наразі він не здійснює свої функції голови ОДА, хоч його заяву про відставку не прийняли ні ще діючий Президент Петро Порошенко, ні урядовці.

"За цей час я майже не ходив у відпустку і маю більше 100 днів невикористаної відпустки, тому я скористався своїм законним правом на відпочинок. Відпустка десь закінчується аж в серпні", - додав політик.

При цьому він уточнив, що направив заяви щодо своєї відставки як до Кабміну, так і до Адміністрації Президента, втім не знає, чи розглянуті ці документи.

Нагадаємо, 23 квітня Геннадій Москаль подав Президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.