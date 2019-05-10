Москаль ушел на отдых, не дожидаясь рассмотрения его заявления об отставке

"Закон о местных государственных администрациях четко говорит о том, что глава ОГА назначается на должность на период полномочий Президента Украины, то есть полномочия Президента Украины заканчиваются в первых числах июня, поэтому я обязан сложить полномочия перед новоизбранным Президентом Украины. Зачем я буду ждать инаугурации или чего-то еще? Это политическая должность, поэтому я не вижу здесь ничего чрезвычайного", - отметил Москаль.

По его словам, сейчас он не осуществляет свои функции главы ОГА, хоть его заявление об отставке не приняли ни еще действующий Президент Петр Порошенко, ни чиновники.

"За это время я почти не ходил в отпуск и имею более 100 дней неиспользованного отпуска, поэтому я воспользовался своим законным правом на отдых. Отпуск заканчивается где-то в августе", - добавил политик.

При этом он уточнил, что направил заявления о своей отставке как в Кабмин, так и в Администрацию Президента, однако не знает, рассмотрены ли эти документы.

Напомним, 23 апреля Геннадий Москаль подал Президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской ОГА по собственному желанию.