Геращенко написала заявление об увольнении с представительства Украины в Минске

"Глубокоуважаемый господин Президент! Прошу вас освободить меня от должности Уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске", - говорится в заявлении Геращенко, написанной на имя действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Также она сообщила, что сегодня в рамках неформальной минской платформы в парламенте представила свой отчет как уполномоченного Президента по мирному урегулированию на Донбассе и представительницы Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

"Для меня эта работа стала частью жизни. И есть радость от сделанного, боль от неудач, есть и определенное внутреннее выгорание, потому что это непростая история ... Темы мира, реинтеграция, помощь Донбасса и заложникам, борьба с страной-агрессором, пролонгация санкций против РФ, поддержка украинской армии и в дальнейшем останутся в центре моего внимания и поддержки", - отметила нардеп.

Как сообщал УНН, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ушел в отставку еще до инаугурации.



