Геращенко написала заявление об увольнении с представительства Украины в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Представитель гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров. Документ она обнародовала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Глубокоуважаемый господин Президент! Прошу вас освободить меня от должности Уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске", - говорится в заявлении Геращенко, написанной на имя действующего Президента Украины Петра Порошенко.
Также она сообщила, что сегодня в рамках неформальной минской платформы в парламенте представила свой отчет как уполномоченного Президента по мирному урегулированию на Донбассе и представительницы Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.
"Для меня эта работа стала частью жизни. И есть радость от сделанного, боль от неудач, есть и определенное внутреннее выгорание, потому что это непростая история ... Темы мира, реинтеграция, помощь Донбасса и заложникам, борьба с страной-агрессором, пролонгация санкций против РФ, поддержка украинской армии и в дальнейшем останутся в центре моего внимания и поддержки", - отметила нардеп.
Как сообщал УНН, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ушел в отставку еще до инаугурации.