В українського представництва у Мінську є більші проблеми, ніж звільнення Геращенко - експерт

“Це (звільнення Геращенко з представництва України в Мінську — ред.) ніяк не вплине (на переговорний процес — ред.). Вона там не була ключовою особою. От якщо б залишив переговорний процес цього року Євген Марчук, це б негативно вплинуло на роботу української делегації”, — сказав експерт.

На його думку, питання про те, ким Геращенко можуть замінити у Тристоронній контактній групі, є абсолютно непринциповим питанням.

“Щодо переговорів щодо заручників, і взагалі з гуманітарних питань, там дуже складна ситуація, і вона вже більше року тупикова. У чому проблема гуманітарної підгрупи: завдяки тому, що Петро Олексійович (Порошенко — ред.) призначив два українських представника. Другий — Віктор Медведчук. От в чому проблема, не в Геращенко, а в Медведчуку. Геращенко виконувала такі представницькі функції, піар і імідж. Тому її відсутність ніяк не вплине на переговорах”, — сказав співрозмовник.

За словами Фесенка, реальні переговори у підгрупі були саме за Медведчуком, і в цьому була і є велика проблема.

“Тому що Медведчук — це фактично переговори Путіна, а не України. І вона тільки посилюється, тому що Медведчук грає не на українські інтереси, а на владні, і певною мірою на російські. Наскільки я розумію, і Зеленський про це казав — вони хочуть оновити склад переговорної групи. В першу чергу йдеться саме про Медведчука”, — додав він.

Нагадаємо, 16 травня Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.