В украинском представительства в Минске есть большие проблемы, чем увольнение Геращенко - эксперт

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Прекращение деятельности в рамках минских переговоров представителя гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко никак не повлияет на переговорный процесс в Минске. Реальные изменения были бы возможны, если бы уволили Виктора Медведчука. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Это (увольнение Геращенко из представительства Украины в Минске - ред.) никак не повлияет (на переговорный процесс - ред.). Она там не была ключевым лицом. Вот если бы оставил переговорный процесс в этом году Евгений Марчук, это бы негативно повлияло на работу украинской делегации", - сказал эксперт.

По его мнению, вопрос о том, кем Геращенко могут заменить в Трехсторонний контактной группе, является абсолютно непринципиальным вопросом.

"Относительно переговоров по заложникам, и вообще по гуманитарным вопросам, там очень сложная ситуация, и она уже больше года тупиковая. В чем проблема гуманитарной подгруппы: благодаря тому, что Петр Алексеевич (Порошенко - ред.) назначил двух украинских представителей. Второй - Виктор Медведчук. Вот в чем проблема, не в Геращенко, а в Медведчуке. Геращенко выполняла такие представительские функции, как пиар и имидж. Поэтому ее отсутствие никак не повлияет на переговорах", - сказал собеседник.

По словам Фесенко, реальные переговоры в подгруппе были именно с Медведчуком, и в этом была и есть большая проблема.

"Потому что Медведчук - это фактически переговоры Путина, а не Украины. И она только усиливается, потому что Медведчук играет не на украинские интересы, а на властные, и в определенной степени на российские. Насколько я понимаю, и Зеленский об этом говорил, - они хотят обновить состав переговорной группы. В первую очередь речь идет именно о Медведчуке", - добавил он.

Напомним, 16 мая Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.

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