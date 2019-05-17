Порошенко звільнив Геращенко з посади представника України в ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ Про увільнення Ірини Геращенко від виконання обов'язків Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. Відповідний текст указу №253/2019 розміщений на сайті голови держави, передає УНН.
"Увільнити Геращенко Ірину Володимирівну від виконання обов'язків Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в указі президента України.
"У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Указу Президента України від 17 червня 2014 року № 533 "Про Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях", - додається у тексті документу.
Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду Президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення з посад декількох осіб.
Так, Порошенко звільнив Ростислава Павленка і Сергія Березенка з посади своїх позаштатних радників. Зокрема, він звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора. Окрім цього, були звільнені Олег Медведєв від виконання обов’язків радника Президента України, а також Юрій Бірюков з посади радника президента. Зокрема, був підписаний указ про звільнення з посади посла України в Китайській Народній Республіці.
Вчора, 16 травня, Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.